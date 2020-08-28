В школах разрешили точечно вводить карантин

28.08.2020, 10:48, Новости дня

Решение о введении карантина в случае возникновения очагов коронавируса российские школы будут принимать самостоятельно, сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамара Романова.

«Если возникнет ситуация с карантином на местах в одном классе или школе, школа самостоятельно примет решение о точечном введении карантина. В этой ситуации коронавирусная инфекция ничем не отличается от любой другой», – цитирует ТАСС Романову.

Она напомнила, что в целом по стране школы начнут работать с 1 сентября в традиционном очном формате.

Также Романова уточнила, что в школах у каждого класса будет свой график перемен в целях соблюдения норм безопасности. Единый звонок в школах будет отменен.

«В школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий, питание в столовой в разное время. У каждого класса будут свои перемены, то есть произойдет отмена единого звонка, будут открыты дополнительные входы в здания, по возможности постараемся закрепить за классом отдельный кабинет, но каждый регион имеет свои особенности», – сказал она.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все родительские собрания в школах будут проходит в онлайн-режиме.

Кроме того, Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор с 1 сентября запускает мониторинг заболеваемости коронавирусом среди студентов.

«С 1 сентября мы начинаем в субъектах РФ вести мониторинг инфицированности новым коронавирусом в студенческих коллективах. Мы хотим видеть, сколько студентов на сегодняшний день имеют вирус, не давая клинических проявлений. Учитывая, что при клинических проявлениях эти ребята должны быть изолированы – как студенты, так и преподаватели», – уточнила она.

Ранее Попова объяснила, что решение начать учебный год очно принято российскими властями исходя из больших знаний о вирусе, чем были ранее. В то же время она признала, что такое решение является вызовом.