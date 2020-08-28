Центр детской медицинской реабилитации создадут на Камчатке

28.08.2020, 10:48, Новости дня

Центр детской медицинской реабилитации будет создан на Камчатке, он будет работать на базе двух медучреждений, сообщили глава региона Владимир Солодов и главный реабилитолог Минздрава РФ Татьяна Батышева.

«Сегодня день рождения нового Центра по детской реабилитации Камчатского края. Сегодня Владимир Викторович поддержал наши предложения по созданию центра, а значит у наших детишек появится ещё больше возможностей для того, чтобы проходить качественную реабилитацию. Причем практически на всех этапах – и стационарном, и амбулаторном, и дистанционном, и надомном», – рассказала главный реабилитолог Минздрава РФ Татьяна Батышева, слова которой приводятся на сайте правительства Камчатского края.

Центр будет работать на базе двух лечебных учреждений края. Одно из отделений будет расположено в детской поликлинике №1 Петропавловска-Камчатского, два других – в структуре Елизовской больницы. Но территория охвата у нового Центра будет по всему Камчатскому краю.

«Это наша приоритетная задача оказать содействие семьям с особыми потребностями у детей. Была разработана конкретная концепция, которая привела к созданию на Камчатке центра детской реабилитации. Рассчитываем, что до конца года мы такую структуру создадим. Это подразделение будет работать, в том числе с активным использованием дистанционных технологий, консультаций в дистанционном формате, которые позволят сделать доступными услуги по реабилитации, в том числе для детей, которые проживают в самых отдалённых посёлках Камчатского края. Моя задача, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от места проживания, достатка родителей, особых потребностей имел доступ к полному спектру медицинских услуг и услуг, связанных с консультированием, реабилитацией и гармоничным развитием», – отметил глава региона Владимир Солодов.

Все врачи, сотрудники нового центра, будут обучаться по международной классификации функционирования. Часть врачей пройдет стажировку на кафедре неврологии, физической и реабилитационной медицины мединститута РУДН, часть – в Научно-практическом центре детской психоневрологии Москвы. Также в планах, которые обсудили Владимир Солодов и Татьяна Батышева, проведение регулярных дистанционных и очно-заочных курсов повышения квалификации для врачей.

Напомним, в ходе рабочей поездки на Камчатку министром здравоохранения Михаилом Мурашко дано поручение направить на полуостров ведущих специалистов федеральных медицинских клиник Минздрава России. Основная задача таких визитов – организационно-методическая поддержка, актуализация схемы маршрутизации и анализ оказания медицинской помощи.

Для укрепления комплексной реабилитации и усиления детского направления, особенно для детей раннего возраста, в Камчатский край были направлены специалисты под руководством главного реабилитолога Минздрава Татьяны Батышевой.