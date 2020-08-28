Трамп сравнил себя с Линкольном
28.08.2020, 8:48, Новости дня
Президент США Дональд Трамп в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя с освободителем рабов и национальным героем американцев Авраамом Линкольном.
По утверждению Трампа, он сделал для афроамериканцев «больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна».
«Я сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет. Когда я буду переизбран, будет еще лучше», – передает РИА «Новости» слова Трампа.
Ранее в пятницу Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.
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