Латвия следит за ситуацией в Беларуси, слыша отголоски собственной борьбы за независимость

28.08.2020, 8:25, Новости дня

ВАШИНГТОН – Жители Латвии внимательно следят за кризисом в соседней Беларуси и «глубоко обеспокоены ситуацией», рассказал посол Латвии в США Марис Селга в интервью «Голосу Америки».

«Балтийский путь и все движение за независимость в Латвии заложили основу страны, которая у нас есть сегодня», – отмечает Селга.

Балтийский путь – мирный единый фронт, который народы Латвии, Литвы и Эстонии создали, чтобы добиться восстановления своего суверенитета.

«Наблюдая за развитием ситуации в Беларуси, латыши могут снова ощутить спокойствие и благодарность за то, что они живут в свободной и демократической стране», – сказал Селга, добавив, что происходящие в Беларуси беспорядки «подчеркивают важность прав человека, в том числе свободы самовыражения, и верховенства закона».

По словам посла, многие граждане выразили поддержку народу Беларуси, в том числе в рамках различных мирных акций протеста.

Латвия также собрала и выделила ресурсы, чтобы помочь народу Беларуси.

Активизация поддержки гражданского общества в Беларуси «крайне важна», подчеркивает Селга. С этой целью Латвия выделила более 175 000 долларов на юридическую, медицинскую, консультационную и другую практическую помощь «жертвам нарушений прав человека, имевших место после выборов 9 августа, а также на помощь в документировании злоупотреблений».

Беларусь «есть и останется важным соседом», и Латвия продолжит поддерживать дружеские добрососедские отношения с белорусским народом, сказал Селга.

«Как и все люди, народ Беларуси достоин жить в демократической стране со справедливыми выборами, где уважаются права человека, – сказал посол. – Крайне важно поддерживать людей, стремящихся к демократии, и осуждать применение силы и насилия против мирных демонстрантов».

Селга добавил, что позитивное развитие отношений между ЕС и Беларусью возможно только «при соблюдении основных демократических прав и свобод».

«Латвия, будучи соседом Беларуси, заинтересована в таком развитии событий», – добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы Беларусь присоединилась к «западному» демократическому лагерю, посол отметил, что прямо сейчас «крайне важно, чтобы белорусское правительство и правоохранительные органы уважали гражданские свободы белорусского народа и его право свободно выражать свои политические взгляды».

«Применение силы против мирных демонстрантов недопустимо, – подчеркнул он. –Выборы, состоявшиеся 9 августа 2020 года, не были ни свободными, ни справедливыми. Для выхода из ситуации необходимо провести новые президентские выборы, организованные новой белорусской избирательной комиссией и в присутствии международных наблюдателей».