Трамп призвал Америку к величию и победе над социализмом

28.08.2020, 8:25, Новости дня

Речь президента США Дональда Трампа завершила съезд Республиканской партии, продолжавшийся четыре дня. Трамп согласился стать кандидатом партии на президентских выборах, В своей речи он наибольшее внимание уделил рассказу о выдающихся достижениях его администрации и критике кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

В год выборов президенты США произносят много речей, однако речь на съезде традиционно считается наиболее важной: в ней президент обращается к своей партии, благодаря и с помощью которой он получил власть в стране четыре года назад и лидером которой будет оставаться до тех пор, пока занимает Белый дом.

Традиционно президенты выступают с этой речью, находясь в одном зале с тысячами делегатов съезда, однако из-за эпидемии COVID-19 обе главные партии США отказались от проведения «живых» съездов – демократы полностью, республиканцы частично. В результате, Трамп обратился к однопартийцам и американцам с Южной лужайки Белого дома в присутствии большой аудитории – почти 1,6 тыс человек. Пресса отметила, что на многих них не было защитных масок.

Дочь и советник президента Иванка Трамп предоставила ему слово. Трамп вышел к трибуне в сопровождении Первой леди Мелании Трамп и начал выступление с описания своих усилий по защите американцев от урагана «Лаура», который обрушился на юг США.

Речь Трампа была посвящена трем основным темам: грандиозным успехам его администрации, великому будущему Америки и опасности, которую несет стране кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. Он несколько раз призывал под знамена Республиканской партии демократов и независимых американцев, к «новому духу единства».

Трамп пообещал, что после победы над «китайским вирусом», распространение которого, по его словам, Китай мог, но не сумел сдержать, США вернуться к «рекордному благосостоянию».

Трамп напомнил о своих великих предшественниках в Белом доме – Линкольне и Франклине Рузвельте. Он сравнил кризисы, которым они противостояли – Гражданскую и Вторую мировую войну – с реакцией своей администрации на коронавирусную эпидемию.

На протяжении речи Трамп регулярно предупреждал о том, что Байден способен уничтожить США: «Никогда ранее избиратели сталкивались с явным выборов между двумя партиями, двумя видениями будущего, двумя философиями и двумя программами. Эти выборы решат: сможем ли мы сохранить Американскую Мечту или позволим социалистической программе уничтожить нашу великолепную судьбу».

По его словам, выбор между созданием рабочих мест в США или вывозом предприятий за рубеж, между защитой законопослушных американцев или власть «насильственных анархистов, агитаторов и преступников». Трамп подчеркнул: «Джо Байден – не спаситель американской души. Он разрушитель американского величия».

По словам Трампа, Байден на протяжении 47 лет своей политической карьеры сознательно и постоянно обманывал своих избирателей и торговал их интересами. Как выразился Трамп, именно из-за Байдена и вашингтонского истэблишмента, четыре года назад он принял решение стать президентом США, поскольку более не мог спокойно смотреть на это «предательство». И, в нарушении правила вашингтонской политики, он сдерживает свои обещания, чего вашингтонский истэблишмент не может ему простить и предпринимает все усилия, чтобы вернуть себе власть.

Небольшой раздел речи был посвящен международным отношениям. Главная критика Трампа была обращена в сторону Китая. Он перечислил достижения своей администрации: члены НАТО стали больше тратить на оборону, были пересмотрены международные соглашения, невыгодные для США – в том числе Парижское соглашение по климату, посольство США перенесено в Иерусалим, признана юрисдикция Израиля над Голанскими высотами, ОАЭ согласились установить дипотношения с Израилем, выводятся войска из Афганистана, введены жесточайшие санкции против Ирана, разгромлен ИГИЛ, уничтожены лидеры террористов, включая «террориста номер один в мире» Сулеймани. Трамп подчеркнул, что в отличии от своих предшественников в Белом доме США не участвуют в войнах за рубежом.

Трамп рассказал, что он обеспечил безопасность границ, успешно строится стена на границе с Мексикой, в рекордных масштабах ведется борьба с нелегальной иммиграцией. Обратившись к внутренней политике, Трамп рассказал об успехах в экономике, его борьбе с «Большой Фармой» и указе, который позволит понизить стоимость лекарств, криминальной реформе.

Трамп подчеркнул, что в его президентство процветают меньшинства США: «Скромно скажу, что я сделал для афроамериканской общины больше, чем любой другой президент с Авраама Линкольна, нашего первого республиканского президента. За три года я сделал для афроамериканской общины больше, чем Джо Байден сделал за 47 лет. И когда я буду переизбран, станет еще лучше».

После этой фразы собравшиеся начали скандировать «Еще четыре года!!!».

После этого Дональд Трамп вновь вернулся к Джо Байдену, «который провел всю карьеру на неверной стороне истории» и «у которого позорный послужной список наиболее катастрофических предательств и ошибок нашего времени». Трамп предупредил: «Китай будет владеть нашей собственной страной, если Байден будет избран».

Трамп сравнил успехи своей администрации в борьбе с коронавирусом с тем, что делают другие международные игроки: «Соединенные Штаты имеют один из наименьших уровней смертности среди всех крупнейших государств мира. Уровень смертности Европейского Союза почти в три раза выше нашего, однако вам не говорят об этом». Он отметил, что под его руководством удалось сохранить более 15 млн рабочих мест, и что если бы был реализован план Байдена, то США превратились бы в пустыню: «План Байдена – не решение для вируса, а капитуляция перед вирусом».

Дональд Трамп посвятил много времени описанию ужасного будущего, которое ожидает США в случае победы демократов на выборах – катастрофа ожидает все и вся: от фондового рынка и энергетики до образования и нравственности. Главная причина этого: «Программа Байдена сделана в Китае, моя программа сделана в США». После этого Трамп подчеркнул, что его администрация потратила четыре года, чтобы исправить то, что Байден делал 47 лет, а Байден – «троянский конь социализма».

Следующий критический залп был посвящен Демократической партии в целом, съезд которой прошел на прошлой неделе. На съезде демократов выступили с речами экс-республиканцы, перешедшие под знамена Партии Осла, а на съезде республиканцев – экс-демократы. Трамп заявил, что программа демократов – наиболее радикально левая за всю историю США, он подчеркнул, что демократы не осуждают погромщиков и вандалов, бесчинствующих в городах, что самая плохая криминальная обстановка в США – в городах, которыми управляют демократы. Он вновь призвал демократов и «всех, кто верит в величие Америки» встать под его знамена.

Трамп осудил войну с памятниками и кэнсел-культуру, пообещал защищать полицию и правоохранителей, осудил политическую корректность, которой «крайне левые» опутали американцев («Американцы вымотаны пытаюсь соответствовать последнему списку одобренных слов и фраз, и все более ограничивающих политических декретов»).

Финальная часть речи была посвящена прекрасному будущему США, которое наступит после победы Трампа на выборах. Среди прочего, Трамп пообещал, что Америка доставит первую женщину на Луну, а американский флаг станет первым флагом, установленным на Марсе.

«Третьего ноября мы сделаем Америку безопасней, мы сделаем Америку сильнее, мы сделаем Америку более гордой, и мы сделаем Америку более великой, чем когда-либо рангьше!», – резюмировал Дональд Трамп.

Речь завершилась фейверком.

Во время выступления Трампа, Джо Байден опубликовал несколько твитов: «Дональд Трамп не строит стену вокруг Америки, он строит стену вокруг нас» (на карте показаны страны, которые в последние месяцы запретили въезд гражданам США), «Когда президент Трамп занял эту должность, он унаследовал растущую экономику от администрации Обамы-Байдена. Как и все остальное, что он унаследовал в своей жизни, он присвоил это», «Дональд Трамп называет себя президентом военного времени. Однако сейчас, вместо того, чтобы возглавить борьбу с коронавирусом, он машет белым флагом».

Байден согласился с Трампом в одном: это, вероятно, наиболее важные выборы в истории страны.