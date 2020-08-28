 

От COVID-19 в мире умерло более 830 тыс. человек

28.08.2020, 8:05, Новости дня

К утру 27 августа коронавирусом в мире заразилось 24 373 497 человек (+197 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 830 518 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровели 15 937 019.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 866 053. Из них умерло 180 814 человек, излечилось 2 101 326.

В Бразилии заболело 3 761 391 человек. Из них 118 649 умерли и 3 122 846 излечились.

В Индии инфицировано 3 310 234 человека, 61 529 умерли.

Четвертое место занимает Россия: 972 972 инфицированных и 16 758 умерших. ЮАР и Перу преодолели порог в 600 тыс.

В Мексике (находится на третьем месте по смертности – 62 594 человека) и Колумбии число инфицированных превысило полмиллиона. В Испании и Чили – 400 тыс. Порог в 300 тыс. человек преодолели Иран, Великобритания, Аргентина, Саудовская Аравия и Бангладеш.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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