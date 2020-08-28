 

Трамп пообещал привлечь Китай к ответственности за пандемию

28.08.2020, 7:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал, что он, в отличие от демократа Джозефа Байдена, привлечет Китай к ответственности за распространение коронавируса по всему миру.

«Китай поддерживает Байдена и отчаянно желает его победы [на президентских выборах в США]. <…> Китай завладеет нашей страной, если Байден будет избран. В отличие от Байдена, я в полной мере привлеку их (власти КНР) к ответственности за мировую трагедию, причиной которой они стали», – передает ТАСС слова Трампа.

Такое заявление он сделал в ходе выступления у Белого дома в рамках общенационального съезда Республиканской партии.

Ранее в пятницу Трамп согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии и пообещал в случае победы на предстоящих в ноябре выборах превратить Соединенные Штаты в промышленную сверхдержаву мира.



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