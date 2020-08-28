 

В Латвии нашли повод использовать «ненавистный русский язык»

28.08.2020, 7:48, Новости дня

Глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович призвал вести переговоры с Россией на «ненавистном русском языке». Так он прокомментировал ситуацию с Рижским портом, который, по его словам, столкнулся с серьезными проблемами.

Парламентарий обратил внимание на снижение объемов перевалки грузов. В частности, в Рижском порту этот показатель 26,7%. По его мнению, премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша эта ситуация мало заботит.

Урбанович выразил уверенность, что грузы и рабочие места в портах могут появиться благодаря прагматичным отношениям с восточными соседями. Он призвал партии правящей коалиции взять на себя полную ответственность за развитие Рижского порта.

«(Правящая коалиция. – прим. ВЗГЛЯД) должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать», – передает РИА «Новости» слова Урбановича.

Он выразил недоумение в связи с тем, что вопрос Рижского порта почти не обсуждает правительство, а также кандидаты в Рижскую думу.

«Если порт рухнет, тогда и город пострадает», – заключил парламентарий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что порт Риги за год потерял четверть грузооборота.



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