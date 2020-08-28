Нефть подорожала на оценке последствий урагана в США

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28.08.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром показывают слабый рост на неопределенности с последствиями урагана в США для спроса и предложения.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,33% – до 45,75 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI поднялась на 0,16%, составив 43,11 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 0,02% – до 45,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы по-прежнему сосредоточенно следят за ситуацией в США и пытаются оценить масштабы последствий. Ураганы привели к остановке большей части добычи в Мексиканском заливе. Это оказывает некоторую поддержку ценам на нефть, снижая предложение на рынке.

После прошедшего урагана «Лаура» внимание инвесторов теперь возвращается к коронавирусу и темпам восстановления мирового спроса на топливо. Около половины автопарка Индии простаивает, в то время как продажи бензина и дизельного топлива в Великобритании по-прежнему примерно на 11% ниже уровней до карантина.



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