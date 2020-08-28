Путин дал оценку поведению белорусских силовиков

28.08.2020, 7:08, Новости дня

Президент Владимир Путин считает, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя сдержанно в ходе акций протеста, начавшихся в республике после президентских выборов.

«Если уж быть объективным, я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Акции протеста после выборов в Белоруссии жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время протестов пострадали более 150 человек, три человека погибли.

Белорусская оппозиция потребовала от генпрокуратуры начать проверку по факту смертей протестующих и применения силы правоохранительными органами.

После этого под эгидой генпрокуратуры Белоруссии была создана межведомственная комиссия для проверки по заявлениям о применении физической силы во время протестов.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудников правоохранительных органов намерено провоцировали на жесткие действия, чтобы раскачать ситуацию.

Глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что Великобритания вместе с партнерами готова применять санкции против тех, кто несет ответственность за применение насилия против участников протестов в Белоруссии.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал тщательно расследовать сообщения о пытках и плохом обращении с людьми в Белоруссии во время протестов.