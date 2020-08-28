Guardian – «впустую потраченное лето» — Германия не станет поднимать вопрос брексита на заседании послов ЕС

28.08.2020, 7:00, Новости дня

После провала очередного раунда переговоров по выходу Великобритании из ЕС между Лондоном и Брюсселем, в правительстве Германии приняли решение не вносить брексит в повестку встречи послов ЕС в начале сентября, пишет The Guardian. Источники издания в Евросоюзе заявили, что за последнее время немецкий канцлер Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон «пересмотрели» свой взгляд на брексит.



Reuters

Германия отказалась от плана обсудить брексит с Великобританией на уровне послов, так как последней не удалось достичь «ощутимого прогресса» в переговорах по вопросам торговли и безопасности с ЕС, как стало известно The Guardian.

Официальные лица в Брюсселе считают, что британское правительство готово рискнуть выйти из переходного периода, который закончится 31 декабря, без сделки и возложить вину за «жёсткий» брексит на Брюссель.

Немецкое правительство, которое председательствует на ротационной основе в Совете Евросоюза, намеревалось обсудить брексит во время встречи послов стран ЕС 2 сентября, однако теперь решило отказаться от плана.

«Так как в переговорах между ЕС и Великобританией не было достигнуто никакого ощутимого прогресса, вопрос брексита был снят с повестки дня», — рассказал изданию европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Как напоминает The Guardian, на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель обсудила будущее ЕС после выхода Великобритании с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После того как очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем, состоявшийся на прошлой неделе, не принёс никаких результатов Берлин и Париж выступили с почти идентичными заявлениями, требуя «конкретных ответов» от британского правительства.

«За последние месяцы франко-германское сотрудничество получило новое развитие», — добавил источник издания, отметив, что лидеры Германии и Франции «пересмотрели» целый ряд вопросов, в том числе брексит.

Дипломат призвал не ждать, что Меркель или Макрон придут на помощь, чтобы спасти переговоры по сделке, несмотря на то что ранее на немецкого канцлера возлагали надежды как на потенциального посредника между переговорщиками из Великобритании и ЕС.

«Люди недооценивают, насколько мрачно настроены в делегации переговорщиков ЕС», — заявил ещё один источник The Guardian. Неназванный европейский дипломат подчеркнул, что время на заключение договора, объём которого, как ожидается, составит более 400 страниц, истекает. По его мнению, Лондон «впустую потратил всё лето».