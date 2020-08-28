 

NTD – падает спрос — на китайской фабрике восковых фигур Трампа заказывают всё реже

28.08.2020, 7:00, Новости дня

2020-й год для китайской компании по производству восковых фигур должен был стать очень прибыльным, поскольку в США приближаются президентские выборы, а это означало, что заказов на фигуры Трампа могло бы поступить очень много. Однако, передаёт NTD, пандемия коронавируса нарушила все планы: заказов не поступает, а некоторые проекты пришлось и вовсе заморозить, например, производство фигур Джо Байдена — соперника Трампа.

ЧЖАН АЙПИН, сотрудница Shanghai Maiyi Arts: Сейчас я вставляю в восковую фигуру Трампа брови.Трамп довольно популярен в нашей компании.

2020-й год для этой китайской компании по производству восковых фигур должен был стать очень прибыльным. В США приближаются президентские выборы, а это означает, что заказов на фигуры Трампа могло бы поступить очень много.

Однако пандемия коронавируса нарушила все планы. Заказов не поступает, а некоторые проекты пришлось и вовсе заморозить, например, производство фигур Джо Байдена — соперника Трампа на предстоящих выборах.

ЦЗЭН ШЭН, менеджер Shanghai Maiyi Arts: Из-за эпидемии туристические достопримечательности, парки развлечений и дома знаменитых людей временно закрыты. На нас повлияло то, что к нам не поступают новые заказы, потому что эти места ещё не открылись.

Компанию основали в 2012 году. Она производит и поставляет фигуры по всей стране, а также за рубеж.

ЦЗЭН ШЭН: Когда кто-то оказывается в центре внимания, у нас наблюдается большой всплеск заказов. Когда Трамп участвовал в выборах 2016 года, заказов на Трампа и Хиллари стало намного больше. В этом году Трамп идёт на перевыборы уже против Байдена. Так что мы опять к нему возвращаемся. Если бы на нас не повлияла эпидемия, то заказов на Трампа было намного больше.

Предприятие находится на окраине Шанхая, примерно в часе езды от центра города. Здесь также проходит экспозиция восковых фигур.

В 2018-19 годах компания в год поставляла до 700 разных фигур своим клиентам, включая 16 фигур Дональда Трампа. И около трети из них — в другие страны. Теперь объёмы производства сократились на 30%.

Дата выхода в эфир 26 августа 2020 года.



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