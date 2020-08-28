Подписан первый договор на поставку в страны ЕС вакцины от коронавируса

28.08.2020, 6:37, Новости дня

Вступил в силу первый договор на закупку Европейским союзом 300 млн доз вакцины от коронавируса, которая разрабатывается компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом 27 августа сообщил сайт Еврокомиссии.

Контракт предусматривает возможность закупки дополнительно 100 млн доз для распределения на пропорциональной основе среди населения Европейского союза или перенаправления странам с низким и средним уровнем дохода.

Вакцина AstraZeneca дала многообещающие результаты в фазе испытаний безопасности, сейчас проводятся масштабные клинические испытания, отметили в пресс-службе комиссии.

Договор с AstraZeneca был утвержден 14 августа. Переговоры с компанией инициировали страны “Альянса инклюзивных вакцин” (Германия, Франция, Италия, Нидерланды).

Кроме того, Еврокомиссия успешно завершила предварительные переговоры с другими разработчиками: Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

Население Евросоюза составляет примерно 450 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях. В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.