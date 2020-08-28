“Никаких компромиссов”. Глава Украинского института нацпамяти ответил на вопрос о возможности консенсуса с Польшей

28.08.2020, 6:37, Новости дня

В вопросах истории отношений Польши и Украины не должно быть компромиссов с чьей-либо стороны. Об этом глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил “Укринформу” в интервью, которое было опубликовано 26 августа.

“Консенсусы в исторических вопросах – только на основании фактов. Если речь идет о фактах, то все должны их признавать. Если АК (польская Армия Крайова. – “ГОРДОН”) убивала украинцев, то это должно быть названо своими именами, если УПА (Украинская повстанческая армия. – “ГОРДОН”) убивала поляков, то это тоже должно быть озвучено. Точка. Никаких компромиссов. Только историческая правда, здесь не может быть других вариантов”, – сказал он.

По словам главы УИНП, “первоочередная задача – нынешняя совместная работа в гуманитарной сфере относительно преодоления исторических мифов и сопротивления российской агрессии в информационной сфере”.

“Это первый пункт повестки дня совместной работы институтов национальной памяти обеих стран”, – подчеркнул Дробович.

Между Украиной и Польшей в последние годы продолжаются споры о конфликтах между поляками и украинцами во время Второй мировой войны. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня, или Волынская трагедия. В другие годы столкновения происходили на Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.