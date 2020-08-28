Обстрел соратников Кивы. Полиция опровергает информацию о похищении человека

28.08.2020, 6:37, Новости дня

В Харьковской области в результате обстрела микроавтобуса с членами организации “Патриоты – За жизнь”, лидером которой является нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива, пострадало два человека, полиция ввела операцию “Сирена”. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В полиции отметили, что вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители организации “Патриоты – За жизнь”, и заставили его остановиться. После этого из автомобиля Mitsubishi вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

“В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники, нет. Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской операции “Сирена”, – отметили в полиции.

Правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации “Патриоты – За жизнь”. Он сообщал, что одного человека похитили. По его словам, нападающими были члены “Национального корпуса” и “Азова”.

Это уже второй за неделю инцидент при участии членов данной организации. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы Народов 25 августа у них и активистов “Национального корпуса” произошел конфликт со стрельбой.