 

Авиаэксперт оценил идею включения в состав экипажа самолета врача

28.08.2020, 6:08, Новости дня

Включать в состав экипажа медицинского работника нецелесообразно, поскольку в больницах и без того наблюдается нехватка врачей, а также это не дешево обойдется авиакомпаниям, поскольку придется выделить специалисту еще одно место в салоне самолета, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов сообщил о необходимости включить в состав экипажей самолетов, выполняющих рейсы длительностью больше трех часов по России, врачей. Он объяснил, что в таком случае именно они будут принимать решение об экстренной посадке лайнера и госпитализации пассажира.

«Всех бортпроводников обучают первой помощи, и экипаж в этом плане у нас достаточно грамотный. В случае какой-либо ситуации они и на земле могут помочь. Но сама идея включить медицинского работника в состав экипажа или на рейс, откровенно говоря, утопичная», – говорит Романов.

Во-первых, продолжает эксперт, врачей не хватает даже в скорой помощи и медицинских учреждениях, поэтому нецелесообразно требовать выделять дополнительный персонал для длительных полетов. Во-вторых, для авиакомпаний это станет достаточно «дорогим удовольствием», поскольку придется выделять медику дополнительное место в самолете. Возможно, необходимо будет потратиться и на какое-то медицинское оборудование.

«Во время летной практики мне приходилось сталкиваться и со смертями на борту, и с экстренной посадкой самолета. Но могу сказать точно, что среди пассажиров практически всегда находился медик, а то и два-три. То есть если на борту кому-то становится плохо, то делается объявление о необходимости оказать квалифицированную помощь», – рассказывает Романов.

Эксперт подчеркивает, что если уж и стоит вопрос о расширении мест для экипажа, то следует включить дополнительного бортпроводника, потому что команда и так работает в сокращенном составе и рук не хватает.



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