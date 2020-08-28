Генпрокуратура запросила у Германии данные о диагнозе Навального

28.08.2020, 6:08, Новости дня

Генпрокуратура РФ запросила у Германии доказательства предварительного диагноза, который блогеру Алексею Навальному поставили в берлинской клинике Charite, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из РФ в Германию, так и его нахождения в клинике Charite», – цитирует представителя Генпрокуратуры ТАСС.

По словам Иванова, российская сторона готова предоставить результаты проведенных экспертиз и исследований.

«Одновременно выражена готовность на основе взаимности предоставить результаты проведенных в Российской Федерации экспертиз и исследований», – сказал он.

Вместе с тем, Генпрокуратура попросила органы юстиции ФРГ оказать правовую помощь по делу о госпитализации Навального.

«Генеральной прокуратурой РФ 27 августа на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и дополнительных протоколов к ней в компетентные органы юстиции Федеративной Республики Германия передан запрос о правовой помощи по материалам проверки следственных органов МВД РФ по факту госпитализации из самолета рейса «Томск – Москва» гражданина Российской Федерации Навального А.А., который ранее был доставлен на территорию указанного государства из РФ для дальнейшего лечения», – передает слова Иванова РИА «Новости».

«Несмотря на начатую еще 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено. Организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

В четверг МВД России начало доследственную проверку после госпитализации Навального. На данный момент сильнодействующие вещества выявлены не были.

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что именно немецкие врачи задерживали трансфер из России.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite.