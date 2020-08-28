Эксперты ФоРГО предсказали итоги выборов в сентябре

28.08.2020, 5:48, Новости дня

Во всех 18 регионах, где проходят прямые выборы губернаторов, кампании идут по референдумным сценариям, следует из нового доклада Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов региональных парламентов в 2020 году».

13 сентября избиратели будут оценивать кандидатов по практическим делам и способности решать социально-экономические проблемы.

Эксперты считают, что уровень поддержки ВРИО глав регионов в значительной степени зависит от эффективности демонстрации ими своих управленческих и лоббистских компетенций, а также от их умения выстраивать диалог с жителями, общественными силами региона. Причем оба эти фактора равнозначны – для уверенной победы нужно быть и технократом, и политиком, передает Ruposters.

Во всех регионах, где проходят выборы глав, кампании пока идут по референдумным сценариям. Основные причины: достижения действующих глав, обеспечившие им популярность, высокая эффективность при лоббировании интересов регионов и в борьбе со вспышками COVID-19, а также «нейтрализация потенциально наиболее опасных соперников через межпартийные сделки».

Эксперты ФоРГО приводят в качестве примера Татарстан, Брянскую и Ленинградскую области, где действующие главы обладают солидным авторитетом и высокой популярностью благодаря своим достижениям. К примеру, эффективным управленцем в борьбе со вспышками с COVID-19 показал себя врио главы Коми Владимир Уйба.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев получил поддержку после ликвидации последствий локальных катастроф. Главы Камчатского и Пермского краев, Архангельской и Калужской областей, Севастополя – это управленцы, как считают аналитики, умеющие лоббировать интересы своих регионов.

Авторы доклада подчеркивают, что в политическом сезоне 2020 года наиболее эффективной тактикой ведения избирательной кампании для врио губернаторов стала работа по социально-экономическим проблемам.

«Безоглядная вера в то, что вслед за сменой руководителя жизнь в регионе непременно улучшится, причем сразу, уступает место умному выбору адекватных администраторов и политиков», – утверждают эксперты.

В докладе авторы также дают прогнозы по выборам в региональные парламенты. По их мнению, во всех субъектах, где пройдет голосование, лидирующие места займет партия «Единая Россия». Такому результату, по мнению аналитиков, будут способствовать развитая инфраструктура ЕР, «встроенность» в работу местных органов власти, работа волонтеров в период карантина.

Что касается оппозиционных парламентских партий, то эксперты отмечают, что в этом они менее активны и эффективны в отборе и выдвижении кандидатов, чем в прошлую электоральную кампанию.

«Оппозиционные парламентские партии в этом году были несколько менее активны и эффективны (в части отбора и выдвижения кандидатов), чем в прошлом», – говорится в докладе

Эксперты также прогнозируют успехи некоторых других новых партий. Ожидается, что патриотическая партия «ЗА ПРАВДУ», основанная Захаром Прилепиным, преодолеет барьер в Калужской и/или Челябинской областях. В Коми, либо той же Челябинской области наверняка пройдет «Зеленая Альтернатива». Соответственно, эти партии, как и «Новые люди», получат «думские лицензии».