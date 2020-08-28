Жительница Петербурга заявила о пропаже мужа после свадьбы

28.08.2020, 5:08, Новости дня

Петербурженка сообщила в полицию о сбежавшем из ЗАГСа супруге, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление от женщины поступило 26 августа, в нем она заявила, что в день свадьбы ее супруг, сидя в такси у ЗАГСа, сообщил, что забыл паспорт, передает 78.ru со ссылкой на собеседника.

Мужчина покинул автомобиль, чтобы вернуться за паспортом, после этого женщина не видела своего новоиспеченного мужа. Она обратилась в полицию, чтобы найти его, а после провести развод.