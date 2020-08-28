В ЕАО начали ремонтировать пожарно-спасательные части

28.08.2020, 4:08, Новости дня

В Еврейской автономной области начался ремонт пожарно-спасательных частей, многие из них не видели ремонта по несколько десятилетий, информирует областное правительство.

В четырех областных пожарно-спасательных частях, расположенных в Амурзете, Ленинском, Николаевке и Смидовиче; семи отдельных пожарных постах в селах Биджан, Бирофельд, поселках Волочаевка-2, Биракан, Известковый, Кульдур и Приамурский, а также в поисково-спасательном подразделении не было ремонта на протяжении 20 лет, сообщается на сайте регионального правительства.

На данный момент в этих частях здесь белят и красят, перестилают крыши, меняют полы и батареи, вкручивают энергоэффективные лампочки и устанавливают теплосберегающие окна, новые приборы учета водо- и электроснабжения, обустраивают места отдыха личного состава и территории.

Это стало возможным благодаря поддержке областного правительства.

«Спасатели и пожарные – это не просто профессии, это образ жизни. Многие бойцы считают пожарную часть вторым домом, настолько крепки и слажены взаимоотношения в коллективах. Плечом к плечу бойцы готовы рисковать собой, чтобы спасти жизни и имущество граждан. Техника, экипировка, оснащение и комфортные помещения – важные элементы повышения результатов нашей совместной деятельности, направленной на обеспечение безопасности жителей Еврейской автономной области. Благодаря проведенным ремонтным работам свыше 220 наших сотрудников теперь будут нести службу в достойных условиях», – сказал начальник ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области полковник Роман Бойко.

Здания поисково-спасательного подразделения области не обновлялись с 2004 года. Как рассказал Алексей Поляков, заместитель руководителя подразделения, первые строительные материалы – линолеум, пластиковые окна и краска – поступили сюда неделю назад. 27 августа ремонтировали комнату дежурного, где спасатели принимают вызовы. В помещениях уже установлены одиннадцать пластиковых стеклопакетов, завершается подготовка ворот выездных боксов к покраске. Восстановительные работы выполняются силами спасателей.

«Мы планируем завершить ремонт в течение недели. Работа для нас – второй дом. После ремонта спасатели будут комфортнее себя чувствовать, заступая на суточные дежурства», – сказал Алексей Поляков.

Кроме того, власти региона поддерживают ГУ МЧС РФ по ЕАО в строительстве пожарного поста в селе Приамурском. Из-за природных особенностей эта территория сильно подвержена пожарам.