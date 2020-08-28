Трамп собирается атаковать Байдена в выступлении на съезде республиканцев

28.08.2020, 4:05, Новости дня

Президент Дональд Трамп собирается раскритиковать своего соперника-демократа Джо Байдена перед большой аудиторией, собравшейся в четверг на Южной лужайке Белого дома, – делегатами четвертого дня Национального съезда Республиканской партии.

Отставая от Байдена в национальных соцопросах менее чем за 10 недель до выборов, которые пройдут 3 ноября, Трамп примет номинацию своей партии в последний вечер съезда с речью, в которой президент заявит, что победа Байдена только усугубит кризис, обрушившийся на страну.

«Никогда прежде избиратели не сталкивались с более очевидным выбором между двумя партиями, двумя взглядами, двумя философиями или двумя повестками дня», – говорится в отрывках речи Трампа, которые были предоставлены Reuters накануне вечером.

«Мы потратили последние четыре года на устранение ущерба, который Джо Байден нанес за последние 47 лет», – скажет Трамп, имея в виду карьеру Байдена в качестве сенатора и вице-президента США.

На мероприятии по сбору средств в четверг Байден обвинил Трампа в том, что он использовал «фантом насилия» в качестве «политической стратегии», не собираясь его устранять.

«Дональд Трамп постоянно повторяет, что в Америке Джо Байдена будет небезопасно, – сказал он, – Где доказательства? Насилие, которое вы наблюдаете, происходит при администрации Дональда Трампа, в Америке Дональда Трампа. Они забыли, кто является президентом?»

Решение Трампа выступить на площадке перед Белым домом перед аудиторией числом более 1000 человек вызвало критику за то, что президент использует официальную резиденцию в партийных целях, игнорируя риск передачи коронавируса. Оппоненты считают, что проведение политического мероприятия в Белом доме является потенциальным нарушением закона.

По завершении выступления Трампа будет запущен фейерверк.

Согласно данным Nielsen Media Research, республиканский съезд привлек меньше телезрителей, чем его аналогичный съезд Демократической партии. В среду телетрансляция третьего дня съезда республиканцев привлекла 17,3 миллиона человек. Это меньше, чем 22,8 миллионов человек, посмотревших трансляцию третьего дня съезда демократов.

Среди других спикеров финального дня съезда – лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, министр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон, юрист Руди Джулиани и религиозный лидер Франклин Грэм.