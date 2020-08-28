В центре «Вектор» назвали срок выпуска новой вакцины от коронавируса

28.08.2020, 3:08, Новости дня

Завотделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков назвал срок выпуска первой серии новой российской вакцины против коронавирусной инфекции.

По словам Рыжикова, «Вектор» ожидает регистрацию новой вакцины собственной разработки в октябре, передает ТАСС.

«Массовое производство – этот вопрос сейчас мы готовы уже обсуждать и готовимся к этому. В принципе, первую серию вакцин мы можем выпустить сразу после регистрации вакцины. К концу октября – в ноябре мы можем на это надеяться», – сказал Рыжиков в интервью телеканалу «Россия-24».

Эксперт добавил, что в испытаниях вакцины принимают участие сто добровольцев, первый из которых был выписан после нахождения в стационаре в течение 23 дней. Рыжиков сообщил, что у всех вакцинированных выработались антитела, а побочные эффекты в результате применения препарата были выявлены только у шести добровольцев. «Побочка» в виде болезненности в месте инъекции, то есть от того, что человеку сделали инъекцию в этом месте. Об этой болезненности заявили всего шесть человек из ста, это крайне низкая реактогенность», – отметил Рыжиков.

Он считает, что отчет о завершении клинических испытаний второй фазы будет готов к середине сентября. При этом участники исследований будут продолжать находиться под наблюдением до 280 дней. Эксперт добавил, что «Вектор» будет выпускать вакцину в виде ампулированной суспензии, которая вводится внутримышечно, обычно в плечо. Рыжиков отметил, что пока рано говорить о стоимости препарата, но вакцина, безусловно, будет конкурентоспособной на мировом рынке.

«Пока исследования не завершены, поэтому мы говорить о длительности иммунитета, который создает наша вакцина, не можем, – продолжил он. – Рассчитываем, что не меньше, чем вакцина от гриппа».

Эксперт допустил, что прививаться от коронавирусной инфекции придется каждый год, однако «Вектор» прорабатывает и другие варианты ревакцинации. «Возможно, мы пойдем по схеме, которая сейчас много десятилетий уже испробована, испытана для клещевого энцефалита. Это вакцинация, ревакцинация и последующая ревакцинация каждые три года», – заключил он.

Накануне президент Владимир Путин анонсировал появление новой вакцины от COVID-19 разработки Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее в центре «Вектор» объяснили разработку сразу нескольких вакцин от COVID-19 в России.