Могут ли США и ЕС повлиять на ситуацию в Беларуси?

28.08.2020, 2:40, Новости дня

После более чем двух недель массовых протестов в Беларуси против фальсификаций результатов выборов в пользу действующего президента страны Александра Лукашенко и применения жестокого насилия со стороны властей по отношению к протестующим, в среду, 27 августа, белорусские власти снова арестовали по меньшей мере 50 демонстрантов. Прокуратура Беларуси также возбудила уголовные дела против ряда членов «Координационного Совета», который оппозиция создала для начала мирного диалога с властями страны. Лукашенко отказывается от диалога с представителями оппозиционного движения, обвинив членов «Координационного Совета» в попытке захвата власти.

США, которые выступили с рядом заявлений, осуждают насилие против протестующих, призывают освободить всех задержанных и дать возможность «народу Беларуси самостоятельно определять свое будущее». Власти США соглашаются с протестующими в том, что достоверность подсчета голосов можно поставить под сомнение. В то же самое время, «США не могут и не будут определять ход событий в Беларуси», отметил заместитель госсекретаря США Стивен Биган во время своего визита в Литву в понедельник, 24 августа. «Это право белорусского народа, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека ООН, а также в хартии ОБСЕ», – добавил он.

Стивен Биган, однако, встретился во время своего пребывания в Литве с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая была вынуждена покинуть Беларусь под давлением властей.

Как сообщала ранее Русская служба "Голоса Америки", Стивен Биган, второй по значимости американский дипломат, завершил в среду переговоры в Москве с высокопоставленными представителями российского правительства. Его визит в Москву, продлившийся два дня, был направлен на устранение разногласий между США и Россией по ряду вопросов, включая продолжающийся политический кризис в Беларуси и вероятное отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Визит Стивена Бигана в российскую столицу продемонстрировал активизацию усилий Вашингтона по поиску мирного решения кризиса в Беларуси, где тысячи демонстрантов продолжают выступать против результатов президентских выборов 9 августа, на которых, согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Лидеры Европейского Союза ранее также договорились о вводе санкций в отношении лиц, причастных к фальсификациям на выборах в Беларуси и насилию в отношении протестующих. В четверг, 27 августа, ЕС снова обсудил введение санкций, так как угроза их ввода не повлияла на позиции нынешнего главы страны. США со своей стороны не заявляли о намерении ввода санкций.

Балтийские страны и Польша со своей стороны предлагали помощь в создании посреднической миссии в переговорах между правительством и оппозицией с целью мирного перехода власти. Однако, в итоге ЕС выступил с заявлением поддержки создания подобной миссии под эгидой ОБСЕ, членом которой является и Беларусь. И США, и ЕС назвали прошедшие выборы в стране «ни свободными, ни честными», однако они не призвали напрямую к проведению новых выборов под наблюдением ОБСЕ. Обе стороны также неоднократно подчеркивали поддержку независимости Беларуси, тем самым выступая против потенциального российского вмешательства.

Президент Лукашенко отвергает какие-либо инициативы по созданию международной посреднической миссии. Если до выборов он заявлял о вмешательстве во внутренние дела страны и давлении со стороны Москвы, то после начала протестов действующий глава Беларуси начал говорить о подобном давлении со стороны Запада. В том числе Лукашенко обвиняет НАТО в том, что альянс наращивает военное присутствие в Польше, Литве и Латвии – трех странах альянса, граничащих с Беларусью. Североатлантический альянс подобные утверждения отрицает. «НАТО не наращивает военные силы в регионе, поэтому любые попытки использовать это в качестве предлога для репрессий против мирных демонстрантов являются абсолютно неоправданными», – заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 27 августа, после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Россия также заявляет о наличии давления на Беларусь извне, в том числе считая таковым создание международной посреднической миссии. Москва высказывалась в поддержку озвученной Лукашенко идеи о проведении референдума по изменению Конституции страны и организации последующих выборов – процесс, который может занять длительное время.

Президент России Владимир Путин также сообщил в четверг, 27 августа о том, что Россия сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов. Это было сделано по просьбе президента Белaруси, но российские силы не будут использованы до тех пор, пока «ситуация не будет выходить из-под контроля», сказал российский президент в телеинтервью российскому каналу «Россия 1».

Комментарий экспертов

«Я считаю, что со стороны США необходимо ясно дать понять России, что российское вмешательство будет иметь свою цену», – говорит в интервью Русской Службе «Голоса Америки» эксперт Института исследований внешней политики в Филадельфии Стивен Бланк (Stephen Blank, FPRI). Он высказывается за то, чтобы США и Европейский Союз наложили санкции как на режим Лукашенко, так и на Россию, если последняя прибегнет в военному вмешательству. При этом одним из рычагов давления Вашингтона на Москву может быть и угроза остановки переговоров по контролю над вооружениями, так как последняя крайне заинтересована в их проведении, считает эксперт.

«С точки зрения России, ситуация может быть решена только путем сохранения Лукашенко у власти и превращением его в сателлита России, – добавляет Стивен Бланк. – Я бы выбрал жесткую позицию. Нам не нужно вводить войска, но необходимо дать понять Лукашенко и Кремлю, что игра окончена и белорусский народ достаточно зрел, чтобы самому выбирать свое правительство».

«Русские говорят о всевозможном иностранном вмешательстве, которого нет. Единственное иностранное вмешательство – это со стороны Москвы», – добавляет он.

Эксперт британского аналитического центра «Чатэм Хаус» Кир Джайлс (Keir Giles, Chatham House) считает, что хотя Москва предпочитает видеть на посту президента Беларуси Александра Лукашенко, она «оставляет свои возможности открытыми». Нахождение у власти Лукашенко является наименее рискованным шагом для Кремля для сохранения своего влияния, даже если ряд оппозиционных лидеров высказывались за поддержание тесных отношений с Россией, считает он.

Тем не менее, обвиняя оппозиционный «Координационный Совет» в антироссийский позициях, Москва тем самым заставляет последний это опровергать, отмечает Кир Джайлс. Таким образом, Кремль оставляет себе различные варианты действий в зависимости от развития хода событий.

Британский эксперт также считает, что на данный момент возможности оппозиции изменить ситуацию в стране ограничены, так как у Лукашенко остается значительная поддержка силового аппарата. При этом возможности оказания влияния на официальный Минск и Москву ограничены и у стран Запада. Усиление давления со стороны США и Европейского Союза может только усугубить ситуацию, усилив аргументы режима Лукашенко и российских лиц о наличии внешнего политического влияния. «В то же самое время, если США и ЕС ясно дадут понять Лукашенко и Путину, что они не будут стоять в стороне и наблюдать, то это само по себе является шагом к оказанию влияния на ход событий», – заключает эксперт «Чатэм Хаус».

Схожей позиции придерживается и аналитик вашингтонского Фонда «Наследие» Алексис Мрачек (Alexis Mrachek, The Heritage Foundation), отметив, что страны Запада должны продолжать отстаивать демократические принципы, однако усиление давление на режим Лукашенко может привести к ухудшению ситуации.

«Лукашенко может отреагировать еще жестче», – говорит она. Лучшим решением для западных стран будет продолжение дипломатического диалога как с Минском, так и Москвой, при этом санкции не помогут изменить ситуацию, считает эксперт.

«У Запада определенно есть рычаги давления на Москву, – добавляет Алексис Мрачек. – Но, я думаю, что, в конечном итоге, Москва, вероятно, не станет слушать Запад. В прошлом они не слушали США или Европейский Союз».

«США и европейские союзники могут иметь некоторое влияние на ситуацию в Беларуси, но в конечном итоге именно белорусы должны решить, каким будет их политическое будущее», – считает аналитик Фонда «Наследие».

Ранее в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» член «Координационного Совета» Мария Колесникова отметила, что народ Беларуси благодарен США и Европе за высказанную поддержку. Однако теперь белорусы сами несут «ответственность за все, что происходит в Беларуси», сказала она.

Тем временем кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская, по сообщениям немецкой газеты Die Welt, призвала канцлера Германии Ангелу Меркель выступить в качестве посредника в урегулировании кризиса, обратившись напрямую к Лукашенко или российскому президенту.

Бывший советник президента Обамы и эксперт вашингтонского аналитического центра «Совет по международным отношениям» Чарльз Купчан (Charles Kupchan, Council on Foreign Relations) считает маловероятным то, что Германия сможет оказать влияние на позицию России.

«Путин слушает Меркель больше, чем других… но думаю ли я, что она может заключить сделку по Беларуси? Нет», – отметил он в комментарии Сербской службе «Голоса Америки».

Бывший советник президента Обамы также считает, то рычаги влияния западных стран в отношении Беларуси ограничены, хотя их следует применять «на словах, и на деле» – выступать против итогов выборов, применения насилия и поддерживать оппозицию. Но ключевым зарубежным игроком в развитии событий в Беларуси сегодня является Россия, подчеркивает Чарльз Купчан, так как президент Лукашенко для удержания своей власти выбрал обращение к Москве, а не пошел на какой-либо диалог с Западом.

«Я думаю, что сейчас все зависит от Путина и его решения касаемо того, как действовать в отношении Лукашенко и протестов», – заключает эксперт.