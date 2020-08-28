В Кропивницком Зеленскому подарили черный пояс по карате

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28.08.2020, 2:19, Новости дня

27 августа в Кропивницком воспитанники 2-й областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР-2) подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому черный пояс по карате. Об этом проинформировал сайт главы государства.

“Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции карате. После завершения занятия воспитанники школы подарили президенту диплом почетного первого дана мастерской степени и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта – “традиционное карате”, – говорится в сообщении.

В СДЮШОР-2 Зеленский пообщался с Арианной Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. В прошлом году, когда она получила эту награду, ей было девять лет и три месяца, отметили в пресс-службе главы государства.

В Кропивницком Зеленский представил нового председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко, пообщался с бойцами Сил специальных операций, побывал на научно-производственном предприятии “Радий”.

Черный пояс означает, что его обладатель является мастером в боевом искусстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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