МАУ отменяет часть рейсов на сентябрь из-за запрета на въезд иностранцев в Украину

28.08.2020, 2:19, Новости дня

“Международные авиалинии Украины” отменили часть рейсов из-за решения Кабинета Министров о запрете въезда в страну иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы:

Киев – Запорожье – Киев;

Киев – Мадрид – Киев;

Киев – Барселона – Киев;

Киев – Афины – Киев (кроме двух рейсов);

Киев – Женева – Киев;

Киев – Дели – Киев;

Киев – Берлин – Киев;

Киев – Кишинев – Киев;

Киев – Херсон – Киев (с 20 сентября).

Также произойдет сокращение частот по следующим маршрутам:

Киев – Одесса – Киев;

Киев – Париж – Киев;

Киев – Дюссельдорф – Киев;

Киев – Брюссель – Киев;

Киев – Дубай – Киев;

Киев – Стамбул – Киев;

Киев – Тель-Авив – Киев.

С 28 августа в Украину запрещен въезд иностранцам. Действие запрета продлится до 28 сентября. Разрешение на въезд будет иметь ограниченное количество иностранцев, среди которых те, кто постоянно или временно проживает в Украине, беженцы, дипломаты, лица, имеющие разрешение на работу в Украине и другие.