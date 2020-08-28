МАУ отменяет часть рейсов на сентябрь из-за запрета на въезд иностранцев в Украину
28.08.2020, 2:19, Новости дня
“Международные авиалинии Украины” отменили часть рейсов из-за решения Кабинета Министров о запрете въезда в страну иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы:
Киев – Запорожье – Киев;
Киев – Мадрид – Киев;
Киев – Барселона – Киев;
Киев – Афины – Киев (кроме двух рейсов);
Киев – Женева – Киев;
Киев – Дели – Киев;
Киев – Берлин – Киев;
Киев – Кишинев – Киев;
Киев – Херсон – Киев (с 20 сентября).
Также произойдет сокращение частот по следующим маршрутам:
Киев – Одесса – Киев;
Киев – Париж – Киев;
Киев – Дюссельдорф – Киев;
Киев – Брюссель – Киев;
Киев – Дубай – Киев;
Киев – Стамбул – Киев;
Киев – Тель-Авив – Киев.
С 28 августа в Украину запрещен въезд иностранцам. Действие запрета продлится до 28 сентября. Разрешение на въезд будет иметь ограниченное количество иностранцев, среди которых те, кто постоянно или временно проживает в Украине, беженцы, дипломаты, лица, имеющие разрешение на работу в Украине и другие.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет