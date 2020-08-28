 

МАУ отменяет часть рейсов на сентябрь из-за запрета на въезд иностранцев в Украину

28.08.2020, 2:19, Новости дня

“Международные авиалинии Украины” отменили часть рейсов из-за решения Кабинета Министров о запрете въезда в страну иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы:

Киев – Запорожье – Киев;
Киев – Мадрид – Киев;
Киев – Барселона – Киев;
Киев – Афины – Киев (кроме двух рейсов);
Киев – Женева – Киев;
Киев – Дели – Киев;
Киев – Берлин – Киев;
Киев – Кишинев – Киев;
Киев – Херсон – Киев (с 20 сентября).

Также произойдет сокращение частот по следующим маршрутам:

Киев – Одесса – Киев;
Киев – Париж – Киев;
Киев – Дюссельдорф – Киев;
Киев – Брюссель – Киев;
Киев – Дубай – Киев;
Киев – Стамбул – Киев;
Киев – Тель-Авив – Киев.

С 28 августа в Украину запрещен въезд иностранцам. Действие запрета продлится до 28 сентября. Разрешение на въезд будет иметь ограниченное количество иностранцев, среди которых те, кто постоянно или временно проживает в Украине, беженцы, дипломаты, лица, имеющие разрешение на работу в Украине и другие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Массовые мероприятия в школах запретили до 2021 года

26.06 / Российский истребитель перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

26.06 / В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом

12.08 / У СИЗО в Минске собрались родственники пропавших после протестов

12.08 / В Беларуси заявили о задержании организаторов акций протеста

21.08 / Лукашенко заявил о взаимопонимании с Путиным по ситуации в Белоруссии

26.08 / Трамп отправил нацгвардию США в Висконсин для подавления протестов

06.07 / Замминистра науки арестована по делу о мошенничестве

28.06 / Канадский бизнесмен Адамс: хочу сделать Ниссани чемпионом c Williams

26.06 / В подмосковном водоеме разлилось крупное нефтяное пятно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска