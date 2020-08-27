В Беларуси задержано около 20 журналистов, освещавших акцию протеста

27.08.2020, 22:16, Новости дня

Белорусская полиция в четверг задержала около 20 журналистов, готовившихся освещать акцию протеста в центре Минска, и конфисковала их телефоны и удостоверения личности, сообщил очевидец агентству Reuters.

Причины арестов пока неясны. Масштабные и продолжительные протесты начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов. Оппоненты белорусского лидера Александра Лукашенко считают, что результаты выборов были сфальсифицированы.