 

В Беларуси задержано около 20 журналистов, освещавших акцию протеста

27.08.2020, 22:16, Новости дня

Белорусская полиция в четверг задержала около 20 журналистов, готовившихся освещать акцию протеста в центре Минска, и конфисковала их телефоны и удостоверения личности, сообщил очевидец агентству Reuters.

Причины арестов пока неясны. Масштабные и продолжительные протесты начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов. Оппоненты белорусского лидера Александра Лукашенко считают, что результаты выборов были сфальсифицированы.



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