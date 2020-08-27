 

Пентагон предупредил об угрозе дестабилизации в Южно-Китайском море

27.08.2020, 22:08, Новости дня

Запуск баллистических ракет Китаем приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море, говорится в заявлении Министерства обороны США в связи с сообщениями о запуске Китаем ракет в районе Парасельских островов.

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики [КНР] провести 23-29 августа военные учения, включая запуск баллистических ракет, в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море», – приводит текст заявления Пентагона ТАСС.

«Действия КНР, включая запуск ракет, еще более дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море», – предупредили в Министерстве обороны США.

Напомним, в среду стало известно, что китайские военные запустили две баллистические ракеты средней дальности в акватории Южно-Китайского моря для «предупреждения США».

Ранее в тот же день США ввели санкции в отношении 24 компаний КНР за помощь в создании искусственных островов в Южно-Китайском море.

В прошлую пятницу Китай выступил против планов США разместить ракеты малой и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Также КНР демонстрировала на учениях новый бомбардировщик H-6J, который предназначен для защиты береговой линии.

В октябре 2019 года Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41»). DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.



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