В РФ был обнаружен новый вид клеща, который является переносчиком потенциально опасных болезней

27.08.2020, 21:31, Новости дня

Группой ученых в РФ был выявлен новый вид клеща, который паразитирует на летучих мышах.

Новый вид клеща был обнаружен учеными во время исследования рукокрылых в Дагестане. По словам ученых, обнаруженный ими клещ переносит болезни, потенциально опасные для людей. Как утверждают специалисты, экология летучих мышей, а также их паразиты и патогены имеют важное медицинское значение. Летучие мыши могут быть переносчиками вирусов, которые опасны для диких животных и людей.

Образцы для исследований были собраны учеными на территории Самурского заказника Дагестанского государственного природного заповедника. Ученым удалось впервые на территории РФ обнаружить новый вид клеща M. Leislerianus.