Тихановская допустила участие Лукашенко в новых выборах

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27.08.2020, 21:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила участие президента республики Александра Лукашенко в новых выборах главы государства, если они будут проводиться.

«Это свободные выборы, и любой житель республики Белоруссии, который чувствует в себе мощь и силу выдвигаться, – пожалуйста», — сказала Тихановская в интервью Deutsche Welle.

Напомним, Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

Она заявила, что готова вернуться в страну, если начнутся переговоры по урегулированию ситуации и будут организованы новые президентские выборы.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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