Американцы обвинили Трампа в инциденте с участием военных РФ и США в Сирии

27.08.2020, 21:08, Новости дня

Читатели издания Washington Post обвинили президента Дональда Трампа и высшее руководство Пентагона в столкновении американских военных с российским патрулем в Сирии, в результате которого пострадали военнослужащие армии США.

«Инцидент произошел через 10 месяцев после того, как президент Трамп призвал к выводу американских войск из северо-восточной Сирии. Но мы остались ради разграбления сирийской нефти, чтобы помешать Асаду восстановить свою страну», – возмутился Bartolo1, процитировав данные из статьи, передает РИА «Новости».

«У США нет никаких законных оснований находиться в Сирии. Мы здесь только потому, что Израиль хочет, чтобы мы были там. Русские находятся там по приглашению законного правительства. Нам нужно уйти оттуда, пока ситуация не обострилась», – напомнил alpha67.

«Здесь есть пара неприятных фактов. Во-первых, Америку никогда не просили прийти в Сирию, а русских просили, потому что они союзники сирийцев. Мы взяли на себя смелость пойти туда и манипулировать «террористическими» ситуациями на местах в соответствии с нашими целями», – написал Aid-notwar.

«Ни один компетентный главнокомандующий не оставил бы войска в таком уязвимом положении. Трамп никогда не считался и никогда не будет считаться компетентным», – сообщил fetchfire.

«Мы очень храбры перед лицом маленьких стран. А когда страна большая, то мы не хотим обострять ситуацию», – отметил Morgoth_V.

В среду стало известно, что на северо-востоке Сирии американские военнослужащие получили незначительные ранения в результате непреднамеренного столкновения с российским патрулем. При этом США обвинили российских военных в ДТП с американским броневиком в Сирии. Позднее причины инцидента объяснило Минобороны России.

Кроме того, Центр по примирению враждующих сторон в САР сообщил, что российская военная полиция приняла все меры для предотвращения инцидента с американскими военными в среду, однако военные США преследовали российский патруль и блокировали дорогу.