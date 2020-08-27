 

МИД Украины о визите Путина в Крым: Грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности

27.08.2020, 20:30, Новости дня

27 августа Министерство иностранных дел Украины направило протест МИД России в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым. Об этом проинформировал сайт внешнеполитического ведомства Украины.

“Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Путина во временно оккупированные РФ Автономную Республику Крым и город Севастополь, который начался 27 августа… В связи с визитом… российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста”, – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что визит Путина, как и других российских чиновников, рассматривается “как грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двухсторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина”.

27 августа в Крыму Путин присутствовал на открытии нового участка автотрассы “Таврида”, отмечает пресс-служба Кремля.

“Строительство дороги, как и любые другие действия оккупационных властей, никоим образом не могут изменить конституционно закрепленный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах”, – подчеркнули в МИД Украины.

Последний раз Путин прилетал в Крым 20 июля. МИД Украины тогда тоже назвал посещение полуострова главой Кремля “циничным и демонстративным пренебрежением” нормами международного права.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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