В мире: Запад ждет возвращения Лукашенко в свои объятия

27.08.2020, 20:08, Новости дня

Белорусские власти говорят о бойне, которую устроили им западные страны. И действительно, Евросоюз и США вошли в клинч с официальным Минском. Итоги выборов не признают, Александра Лукашенко легитимным президентом не считают, угрожают введением санкций. Но действительно ли Запад окончательно разорвал отношения с Лукашенко?

«Дипломатическая бойня на самом высоком уровне». Именно так президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал давление, которое оказывают на него соседние страны. И бойня действительно налицо – но не дипломатическая, а информационная. Европейские и американские СМИ во всех тазиках полощут Александра Лукашенко, призывают защитить белорусскую оппозицию и рисуют радужные картинки с акций протеста – картинки о добрых, светлых людях, которые, презрев угрозы увольнений, избиений и посадок, вышли свергать диктатора.

Это не накат, а именно бойня. Провластный белорусский контент в западных СМИ отсутствует напрочь, а пролукашенковскую (или, точнее, окололукашенковскую) позицию транслируют лишь вещающие на иностранных языках российские издания. Те самые, которых Батька в тучные для него годы нещадно преследовал и гнобил.

Дежавю

Что же касается дипломатического фронта, то там бойней и не пахнет. Да, политики ЕС критикуют сомнительно проведенные выборы, подавление протестов и не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Причем не признают как на уровне национальных государств, так и через общеевропейские институты – в том числе Европарламент. Кроме того, евробюрократы составляют список белорусских чиновников и силовиков, которые будут невъездными в страны-члены Евросоюза. Наконец, Брюссель собирается выделить несколько десятков миллионов евро на поддержку белорусской оппозиции.

Однако все принятые сейчас санкции и меры не превосходят (а иногда даже выглядят гораздо слабее) чем те, которые принимал Запад после выборов в Белоруссии 2010 и 2015 года. Выборов, где масштаб предполагаемых махинаций, количество вышедших на улицы протестующих и уровень насилия, применяемый к ним властью, был на несколько порядков ниже, чем в 2020 году. Тогда победу Лукашенко тоже не признавали, называли его нелегитимным президентом и диктатором – однако продолжали вести с ним дела и даже пытались нормализовать отношения. Вот и сейчас официальные лица в Берлине говорят о том, что Лукашенко как президента Европа не признает, но работать с Батькой Евросоюзу все равно придется.

Возникает впечатление, что ЕС намеренно отказывается от мер эскалации. Не сопровождает свои показательные действия ни отзывом послов и тем более разрывом дипотношений, ни секторальными санкциями против белорусской экономики, ни военно-дипломатическими мерами поддержки белорусской оппозиции. Ни Европа, ни Соединенные Штаты не пересекают и даже не приближаются к «точкам невозврата». Например, не создают «Минского Гуайдо».

Так, правительство Латвии публично отказалось признать Светлану Тихановскую победителем президентских выборов. Министр иностранных дел этой прибалтийской страны Эдгар Ринкявичус пояснил, что «есть лишь информация о том, что имели место масштабные фальсификации», а реальные результаты выборов ему неизвестны.

Верим в Батьку

В чем причины подобной реакции? Они в обреченности, страхе и соблазне.

Сейчас многие проводят параллели между Украиной-2014 и Белоруссией-2020. На Майдане ЕС действовал очень активно – вплоть до прямого шантажа Виктора Януковича, поскольку чувствовал, что украинская власть обречена. В ней отсутствовало единство, политическая воля и даже желание как-то сопротивляться протесту. Все прекрасно помнят забеги Беркута, гонящего майдаунов до границы их палаточного лагеря, после чего по приказу откатывающегося назад, дабы боевики снова могли занять улицы Киева.

В Белоруссии же обреченным выглядит именно протест, действующий без лидеров, без спонсоров-олигархов, без прикрытия части силовиков и даже без программы действий. Лукашенко же, в отличие от Януковича, проявил политическую волю, а также практически полностью контролирует национальные элиты. В этой ситуации активные дипломатические меры будут пустой тратой ресурсов.

Не только пустой, но и опасной. На пути активных инвестиций в белорусский протест стоит и страх перед ответными шагами со стороны Москвы.

На примере Украины-2014 РФ показала тем, кто подзабыл уроки Грузии-2008, что Кремль готов защищать свои интересы на постсоветском пространстве всеми методами, вплоть до применения силы. И не позволит Западу развернуть Белоруссию, которая для Российской Федерации на порядок важнее чем Украина и Грузия вместе взятые. 27 августа президент Путин уже обозначил готовность отправить на помощь белорусским коллегам российских силовиков «в случае необходимости». Которая может возникнуть если, например, внешние силы подтолкнут белорусских протестующих на попытку силового захвата власти.

Играть в такой дипломатический покер и отвечать повышением ставок Европа не может. Для этого у ЕС нет ни «средств» (в виде армии или свободных денег), ни коллективной воли (а процесс принятия решений в ЕС именно коллективный и учитывающий позицию всех страны-членов, поэтому итоговые решения не являются ни оперативными, ни решительными), ни желания рисковать.

Наконец, желанию рисковать мешает соблазн. Запад уверен (ну или очень хочет верить) в то, что победивший Лукашенко все равно придет в Евросоюз.

За деньгами, за рынком и, наконец, за нормализацией отношений для балансировки РФ (чьи позиции в Белоруссии по итогам этого кризиса лишь усилились и которой Лукашенко отнюдь не благодарен за то, что она его спасла).

Именно поэтому, например, те же немцы призывают очень аккуратно составлять санкционные списки. «Самого Лукашенко в списке не должно быть. Многие государства ЕС, в том числе и правительство Германии, опасались, что такой шаг приведет его в объятия Владимира Путина. Лукашенко же в прошлом неоднократно дистанцировался от Москвы», – пишет немецкий Шпигель.

Сам же Лукашенко делает все возможное для того, чтобы поддержать в западных партнерах эту веру. Послы Прибалтики, Польши и других европейских стран им не высланы, посольства не закрыты, а министр иностранных дел Владимир Макей (символ прозападного курса Белоруссии) не только не уволен со своего поста, но и с одобрения Лукашенко поблагодарил не признавшие итоги выборов Соединенные Штаты за «поддержку белорусского суверенитета».

Без сомнения, Лукашенко будет петлять столько, сколько ему позволят Евросоюз и уставшая от подобного петляния Москва. И когда ему (или его сменщику) придется определиться и заняться, наконец, углублением интеграции с России, то тогда и только тогда Запад покажет белорусским властям, что такое настоящая бойня.

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