 

В СНБО прогнозируют, что за два месяца число заболевших COVID-19 в Украине может увеличиться втрое

27.08.2020, 19:07, Новости дня

По пессимистическому сценарию, к 25 октября, когда в Украине должны пройти местные выборы, число случаев заражения коронавирусом вырастет втрое и достигнет 360 тыс. Об этом, ссылаясь на результаты проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса СОТА мониторинга, заявил 27 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует сайт СНБО.

По его словам, такие показатели возможны, если граждане не будут придерживаться рекомендаций по соблюдению карантина.

Выборы 25 октября будут “одними из самых сложных за весь период независимости”, предположил Данилов.

Он добавил, что в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных COVID-19 в период с 29 августа по 10 сентября.

Все члены избирательного процесса должны знать алгоритм действий на выборах в условиях карантина, подчеркнул секретарь СНБО.

По данным на утро 27 августа, в Украине общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 112 059, 2403 человека скончались.

Данилов называл пандемию коронавируса первой мировой биологической войной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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