 

Подростки в Краснодаре сбросили на девушку коктейль Молотова

27.08.2020, 18:48, Новости дня

В Краснодаре с балкона одного из жилых многоэтажных домов подростки бросили бутылку с горящей смесью, которая чуть не попала в девушку.

Как информирует портал «Кубань 24», инцидент произошел 26 августа около одного из многоэтажных домов на улице Героя Аверкиева в Краснодаре. В произошедшем разбирается полиция.

«В полицию Краснодара поступило сообщение от владельца автомобиля о повреждении его имущества. От девушки заявлений не поступало. По факту обращения о повреждении автомобиля проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося», – рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.

На опубликованном телеканалом РЕН-ТВ видео показано, как по тротуару мимо подъезда дома идет девушка. В этот момент сверху летит бутылка с горящей жидкостью. Горящая бутылка пролетает в нескольких сантиметрах от девушки и ударяется о капот припаркованной машины.

 

По словам очевидцев, бутылку кинули подростки с одного из балконов дома. До этого, по словам местных жителей, они плевали вниз в прохожих.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщали, что девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле поджог льющийся бензин и получил ожоги ног, повторив трюк из видео в социальной сети TikTok.

В июле в Красногорске из окна многоквартирного дома выкинули пакет с мусором, из которого вывалилась бутылка и попала прямо в голову четырехлетней девочке. Ребенка прооперировали, установлено, что в той квартире проживает мать с сыном, а в день инцидента к мальчику приходили два друга.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / La Croix – канадские экс-дипломаты и парламентарии призвали отменить экстрадицию финдиректора Huawei в США

29.06 / Чуров назвал тройное голосование россиянки в Израиле провокацией

25.07 / Китай выразил протест США в связи с проникновением на территорию консульства в Хьюстоне

03.08 / Выборы в Беларуси: взгляд из Киева 

24.06 / Госпогранслужба предложила Кабмину дополнительно выделить на проект “Стена” 4,5 млрд грн – StateWatch

27.07 / Роспотребнадзор назвал самые эффективные дезинфекторы

05.07 / Тегеран заявил о провале плана Вашингтона по остановке экспорта нефти из Ирана

15.07 / Экономика: Америка запугивает инвесторов «Северного потока-2»

13.07 / Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

20.08 / «Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш» для самообороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска