 

Путин указал на попытки внешнего влияния на ситуацию в Белоруссии

27.08.2020, 17:48, Новости дня

Ситуация в Белоруссии выравнивается, но избирательность в оценках действий белорусской оппозиции за рубежом наводят на мысль, что процессами в стране хотят управлять, сообщил российский лидер Владимир Путин.

«А по себе было, когда в некоторых европейских странах люди гибли?.. А разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют, при том, что у него в машине еще трое детей сидят? Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Белоруссии, белорусскому руководству, президенту [Александру] Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое», – сообщил Путин в интервью каналу «Россия 1», передает РИА «Новости».

Путин добавил, что на процессы в Белоруссии хотят влиять и добиваться каких-то решений, «которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам».

Президент отметил, что «в целом ситуация сейчас выравнивается».

«И я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами», – сказал российский лидер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что белорусской оппозицией руководят западные страны. МИД также сообщал, что есть достаточно доказательств вмешательства Запада во внешние дела Белоруссии.



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