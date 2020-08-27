 

Россию не включили в число участников ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве

27.08.2020, 17:08, Новости дня

Российскую сборную не включили в число участников чемпионата Европы по художественной гимнастике 2020 года, сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

В турнире примут участие порядка 300 спортсменок из 39 стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на UEG.

Причины отказа в участии сборной РФ не называются. Чемпионат пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов из-за допингового скандала. Из них 5 млн являются условным штрафом. ВФЛА просила отложить выплату в связи с ситуацией с коронавирусом, но World Athletics не дала ВФЛА отсрочки.

В World Athletics заявляли, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусам, пока ВФЛА не выплатит штраф.

Между тем, это не первый случай, когда представителей РФ не пускают для участия в различных мероприятиях на Украине. Так, в 2017 году Россия не принимала участия в конкурсе «Евровидение» и не транслировала его из-за решения Киева запретить российской певице Юлии Самойловой въезд на Украину. Киев отказался пустить российскую певицу – инвалида из-за того, что она посещала Крым.

Кроме того, в 2019 году Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала правила отбора на «Евровидение – 2020»: украинским артистам, выступавшим в РФ после 2014 года, запретили участвовать в конкурсе.



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