Беларусь: аресты демонстрантов и преследования оппозиционных лидеров

27.08.2020, 16:49, Новости дня

После более двух недель массовых уличных протестов в Беларуси в среду милиция арестовала по меньшей мере 50 демонстрантов, а прокуратура возбудила уголовные дела против оппозиционных активистов, создавших Координационный совет.

США призвали освободить всех задержанных и дать возможность народу Беларуси самостоятельно определять свое будущее.

Тысячи демонстрантов продолжают протестовать против результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил многолетний диктатор Александр Лукашенко.

Власти в Минске задержали двух членов Координационного совета, который был создан оппозицией для переговоров о передаче власти. Другие члены совета, включая Марию Колесникову, были вызваны на допрос.

Она заявила «Голосу Америки», что народ Беларуси высоко ценит поддержку США и ЕС.

«Конечно же, мы благодарны за эту поддержку, – сказала Колесникова. – Это очень важно, но нам нужно понимать, что теперь мы несем полную ответственность за все, что происходит в Беларуси».

Ранее на этой неделе заместитель госсекретаря США Стивен Биган выступил с аналогичным посланием после переговоров со своим литовским коллегой.

«Со своей стороны, США осуждают нарушения прав человека, ту жестокость, которую мы наблюдали в Беларуси после выборов, и мы призываем правительство Беларуси освободить всех политических заключенных, которых они в настоящее время удерживают», – указал Биган.

«США не могут и не будут определять ход событий в Беларуси, – добавил он. – Это право белорусского народа, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека ООН, а также в хартии ОБСЕ.

Биган встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая перебралась в Литву вместе с детьми после угроз ее жизни.

Некоторые аналитики заявили, что их встреча направила мощный сигнал.

«Это очень сильное заявление со стороны США, – отметил аналитик консервативного Фонда "Наследие" (Heritage Foundation) Алексис Мрачек. – И это было совсем недавно. Это показывает, что США считают ее легитимной, показывает, что мы не поддерживаем Лукашенко, но поддерживаем ее, поскольку похоже, что она является настоящим победителем на выборах».

Другие аналитики считают, что США ходят по тонкой грани, поддерживая права протестующих, но не желая поддерживать попытки Лукашенко представить противостояние на выборах как противостояние Востока и Запада, которое может спровоцировать прямое российское вмешательство.

«Если политика США будет чересчур активной, Россия может расценить это как попытку вмешательства в дела Беларуси, и это приведет к тому, чего мы пытаемся избежать, а именно к российскому военному вмешательству в Беларуси», – заявил Марк Симаковский из Атлантического совета.

Симаковский заявил «Голосу Америки», что, по его мнению, президент России Владимир Путин все еще не решил, как он хочет отреагировать на то, что десятки тысяч человек выходят на улицы в Беларуси, протестуя против авторитарного лидера.