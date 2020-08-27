 

Минфин отреагировал на слова Лукашенко о рефинансировании долга Белоруссии

27.08.2020, 16:48, Новости дня

Минск не запрашивал у российского Минфина возможности рефинансирования долга в 1 млрд долларов, сообщили в пресс-службе министерства.

«Запросов от белорусских коллег пока не поступало. При поступлении вопроса в Минфин РФ он будет рассмотрен в соответствии с указаниями правительства Российской Федерации», – сказали ТАСС в ведомстве.

В четверг президент Белоруссии Алекасндр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным насчет рефинансирования долга республики перед Москвой в размере 1 млрд долларов.



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