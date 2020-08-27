Саакашвили заявил, что остается на должности главы Исполнительного комитета реформ

27.08.2020, 16:25, Новости дня

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ. Об этом он написал в Facebook.

“Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы Исполнительного комитета реформ”, – отметил политик.

Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором заявил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.