 

Саакашвили заявил, что остается на должности главы Исполнительного комитета реформ

27.08.2020, 16:25, Новости дня

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ. Об этом он написал в Facebook.

“Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы Исполнительного комитета реформ”, – отметил политик.

Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором заявил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Белоруссия заявила протест главе дипмиссии Польши

29.06 / Во Владимире загорелось здание академического драмтеатра

26.07 / Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть под санкции США

28.07 / MSNBC – «генеральная репетиция военного положения» — у Трампа есть полномочия направить в Портленд и Сиэтл не только федералов, но и военных

17.07 / Коронавирус выявили у 22 моряков российских судов в Южной Корее

17.08 / Зеленский о поджоге авто журналистов “Схем”: Не допущу, чтобы критика власти влекла за собой преследования или запугивания

05.07 / Нехватка сна может быть причиной преждевременной смерти

09.07 / США планируют обучать кипрских военных

04.08 / Смартфон Redmi 9 Prime получит Full HD+ дисплей

20.08 / Меркель призвала не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска