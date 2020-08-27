 

Путин анонсировал появление новой вакцины от COVID-19 в сентябре

27.08.2020, 15:08, Новости дня

Еще одна вакцина от коронавируса появится в РФ в сентябре, сообщил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«У нас в сентябре должна появиться ещё одна вакцина. Этот препарат, о котором мы сейчас говорим, был предложен, исследован и зарегистрирован институтом имени Гамалеи, а второй препарат будет готов, как мне докладывают, в сентябре», – передает слова президента RT.

По словам Путина, над новой вакциной работает институт «Вектор» в Новосибирске.

«Я уверен, что специалисты «Вектора» сделают замечательный препарат, который очень поможет людям», – сказал он.

При этом Путин не исключил, что два препарата – «Спутник V» и новый – будут конкурировать.

Напомним, 11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские корабли

20.07 / В Днепропетровской области с рельсов сошли два грузовых поезда, из-за аварии задерживалось 12 пассажирских поездов

30.07 / Внедрение RAB-тарифа может улучшить состояние электросетей и привлечь инвестиции – эксперт

01.08 / Восстановление территориальной целостности Украины должно оставаться основополагающим принципом в политике ЕС относительно РФ – Кулеба

03.08 / Источники: хакеры из РФ слили в Сеть документы из почты британского экс-министра

26.06 / Две трети украинцев считают, что коронавирус был создан искуственно

12.07 / Жертвами наводнения в Японии стали 70 человек

26.08 / Путин и Конте заявили о недопустимости эскалации ситуации в Белоруссии

17.08 / В России были замечены “автозаки” без опознавательных знаков и номеров, которые двигались в сторону границы с Беларусью – Conflict Intelligence Team

25.06 / Многократный рекордсмен НБА Картер объявил о завершении карьеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска