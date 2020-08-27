 

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга Белоруссии

27.08.2020, 14:48, Новости дня

Президент Белоруссии Алекасндр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным насчет рефинансирования долга республики перед Москвой в размере 1 млрд долларов.

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России) по поводу рефинансирования», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, речь идет о рефинансировании в текущем году 1 млрд долга перед Россией.

«То есть мы у себя этот млрд долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», – добавил он.

Также Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии не допустят обвала национальной валюты. 

«Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар – пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой – значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше – значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля», – сказал он.

При это Лукашенко добавил, что уже сейчас «негодяи» в Белоруссии призывают дестабилизировать финансовый рынок, а люди этому поддаются и забирают валюту из банков. 

Вместе с тем белорусский лидер отметил, что все золотовалютные резервы Белоруссии находятся на территории страны. 

«Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну», – сказал он. 

Ранее Нацбанк Белоруссии порекомендовал банкам страны своевременно подкреплять обменные пункты и кассы денежной наличностью для бесперебойного проведения валютно-обменных операций. 

На минувшей неделе сообщалось, что в белорусских банках люди выстраиваются в очереди на обмен валюты. При этом в некоторых обменных пунктах заканчивались доллары.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / В Польше заявили о тротиле, «заложенном» при ремонте самолета Качиньского в России

02.07 / Белому дому пришлось оправдываться из-за слов Трампа о лозунгах чернокожих

26.06 / Нардеп Магомедов просит НАБУ выяснить, кто зарабатывает на посреднической схеме на госпредприятии “Восточный ГОК”

22.07 / Мишустин пообещал вернуть туристам деньги за отдых в России

30.06 / Озвучена стоимость нового кроссовера Alpina XB7

23.08 / NBC – жители Луизианы требуют ответов после убийства темнокожего мужчины полицейскими

29.06 / ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

16.07 / В Черкассах инсценировали убийство заместителя мэра, вероятный заказчик задержан

27.07 / Туроператоры предсказали скорое открытие нового направления для отдыха

23.07 / Глава Союза мусульманок отреагировала на приговор «имаму» за брак с 13-летней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска