Кузнецова сказала, как решить проблему буллинга в школах

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27.08.2020, 14:48, Новости дня

Для решения проблемы буллинга в российских школах необходимо увеличить число психологов в образовательных учреждениях и наладить работу конфликтных комиссий, считает уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мне хотелось бы, чтобы эта тема была на особом контроле, потому что, к сожалению, сегодня мы не обнаруживаем серьезных действенных механизмов, которые бы качественно влияли на ситуацию. В регионах мы изучали деятельность так называемых конфликтных комиссий в школах или различных служб медиации» – цитирует РИА «Новости» Кузнецову.

Она добавила, что зачастую конфликтные комиссии работают формально.

«Эти структуры порой работают совершенно формально. Бесценная возможность разрешать конфликты на ранних стадиях в школе упускается, они доводятся до точки кипения. Поэтому первый путь решения проблемы – это наладить работу комиссий», – сказала уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, чтобы комиссии реально функционировали, нужны специалисты, которые могут работать с детскими конфликтами, вовремя их выявлять и разбираться с ними.

«Здесь мы тоже, к сожалению, видим недостатки. Число психологов в образовательных организациях выросло всего лишь на 4,8%. Это не тот темп, который нужен сегодня», – отметила детский омбудсмен.

Кузнецова отметила, что чаще всего школьники жалуются на конфликты с учителями.

«Дети жалуются на конфликты с учителями. На конфликты в классе. На еду, если и жалуются, то в основном родители», – сказала Кузнецова, отвечая на вопрос, какие жалобы чаще всего поступают от школьников.

Она отметила, что важно задействовать «все имеющиеся механизмы» для решения конфликтов детей и учителей. Так, уже сейчас в школах созданы структуры по разрешению школьных конфликтов – службы медиации.

«Но фундаментальное решение проблемы – это воспитательные программы. Большее количество времени дети проводят в школе, поэтому важно, чтобы именно здесь им было комфортно, чтобы они не ходили в школу как на каторгу. Многие дети испытывают тревогу не только из-за уроков, кого-то не принимают в коллективе, есть конфликт или недопонимание. Это необходимо преодолеть, прежде всего», – заключила Кузнецова.

В июне следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку после размещения в Сети видео, на котором 13-летний подросток подвергается физическому насилию со стороны сверстников.

Ранее в Ижевске суд приговорил к двум годам тюрьмы школьницу, которая избивала сверстниц и вымогала деньги у ребенка.



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