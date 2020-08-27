Путин раскрыл подробности вакцинации дочери от COVID

27.08.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним.

«Она взрослый человек, она просто сказала, что она приняла такое решение», – отметил Путин.

«Как доброволец, и с учетом ее профессии. (…) Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной», –передает его слова РИА «Новости».

«Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава Богу, дочка моя чувствует себя хорошо», – сказал Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

Президент уточнил, что у его дочери в первый день после приема вакцины была температура 38,4, а во второй день – «37 с небольшим».

«И после второй прививки через 21 день тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально», – добавил Путин.

«Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо», – отметил глава государства.

Напомним, ранее президент рассказал, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.