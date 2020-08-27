 

Путин сказал, кто стоит за задержанием 33 россиян под Минском

27.08.2020, 14:08, Новости дня

Инцидент с задержанием 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссии является совместной операцией спецслужб Украины и США, сообщил президент Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

«Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, наблюдатели, люди хорошо информированные теперь даже не скрывают это», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, россиян «втемную» использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии. 

«Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны – в Латинскую Америку, на Ближний Восток – для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности. Их просто заманили туда, перетащили через границу», – сообщил Путин. 

Глава государства добавил, что российские пограничники не выпускали россиян, однако их фактически везли по поддельным документам. 

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии. 



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