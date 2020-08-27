В Украине ввели RAB-тарифы на электроэнергию

27.08.2020, 11:19, Новости дня

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 26 августа утвердила новую методику стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (RAB-регулирование). Об этом сообщается на сайте комиссии.

“Утвержденная методика предусматривает ставку доходности 16,74% на новую базу активов и ставку доходности 3% на старую базу активов. 50% средств, которые являются доходами на старую базу активов, обязательно должны быть реинвестированы в модернизацию сетей операторов систем распределения”, – отметили в НКРЭКУ.

В соответствии с новой методикой, потери электроэнергии в сетях операторов систем распределения “должны снизиться как минимум на 1% в первом классе напряжения и на 3,5% во втором классе напряжения ежегодно, показатель SAIDI (средняя продолжительность перерывов в электроснабжении) должен снизиться равномерно в течение 13 лет с 466 до 150 минут в городской местности и с 960 до 300 минут в сельской местности”.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Нацкомиссия по энергетике рассматривала возможность перехода на такое тарифообразование с 2012 года.