Разработан алгоритм обнаружения заболеваний сердца по селфи

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27.08.2020, 9:40, Новости дня

Группой ученых был разработан уникальный алгоритм, с помощью которого по селфи можно выявить проблемы с сердцем.

Команде ученых удалось впервые доказать, что искусственный интеллект может быть применим для изучения лиц и анализа, который позволяет выявить заболевания сосудов и сердца. Предварительный диагноз алгоритм ставит по складкам в районе ушей, морщинам, туманным кольцам белого цвета, которые расположены на внешних краях роговицы.

В исследовании ученых принимали участие 1 000 пациентов из девяти больниц. В будущем специалисты планируют улучшить результаты, поскольку на данном этапе эффективность алгоритма составила 80%.



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