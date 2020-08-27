Разработан алгоритм обнаружения заболеваний сердца по селфи
27.08.2020, 9:40, Новости дня
Группой ученых был разработан уникальный алгоритм, с помощью которого по селфи можно выявить проблемы с сердцем.
Команде ученых удалось впервые доказать, что искусственный интеллект может быть применим для изучения лиц и анализа, который позволяет выявить заболевания сосудов и сердца. Предварительный диагноз алгоритм ставит по складкам в районе ушей, морщинам, туманным кольцам белого цвета, которые расположены на внешних краях роговицы.
В исследовании ученых принимали участие 1 000 пациентов из девяти больниц. В будущем специалисты планируют улучшить результаты, поскольку на данном этапе эффективность алгоритма составила 80%.
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