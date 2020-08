Замгоссекретаря США Биган прибыл в Киев после визита в Москву

27.08.2020, 7:20, Новости дня

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биган прибыл в Киев в среду, 26 августа. О визите американского дипломата сообщило посольство США в Украине в Twitter.

“Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты”, – сказано в сообщении американских дипломатов.

U.S. Deputy Secretary of State Stephen Biegun has arrived in Kyiv! Ukraine has no greater supporter than the United States. pic.twitter.com/WqpVcRkUrj

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 26, 2020

О целях и программе визита Бигана в Киев в посольстве не рассказали. Но президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подробно обсудит с американским дипломатом вопросы двухсторонних отношений во время встречи в Кривом Роге Днепропетровской области.

После Киева 27 августа Биган отправится в столицу Австрии Вену на встречу с коллегами из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стороны обсудят вопросы региональной безопасности и прав человека, сказано в сообщении Государственного департамента США.

Биган до визита в Украину 25-го и 26 августа был в Москве. По итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он заявил, что Вашингтон примет серьезные меры против России, если информация об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального подтвердится.

Днем раньше, 24 августа, Биган встретился в Литве с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.