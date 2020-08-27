Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлес

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27.08.2020, 7:02, Новости дня

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен встал на защиту загорающих топлес после того, как полиция попросила одеться трех женщин на средиземноморском пляже.

Как информирует Би-би-си, два офицера полиции курортного Сент-Мари-ла-Мер попросили трех женщин, которые загорали на пляже топлес, одеться. Инцидент вызвал бурную реакцию и шквал негодования в отношении полицейских.

За загорающих топлес заступился Дарманен, выразив убеждения, что женщин нельзя было заставлять одеваться.

«Свобода – это великая ценность», – написал он в своем Twitter.

Между тем в пресс-релизе, размещенном полицией Восточных Пиренеев, говорится, что инцидент произошел на прошлой неделе. Полиция попросила женщин прикрыть грудь по просьбе отдыхающей семьи, которая сочла внешний вид девушек неподобающим в присутствии детей.

В свою очередь пресс-секретарь полиции Мэдди Шерер обвинила полицейских в бестактности. Она также добавила, что в Сент-Мари-ла-Мер нет запрета на нахождение на пляже топлес.

В 2019 году мэрия Барселоны разрешила женщинам посещать бассейны или любые водоемы города топлес. Ранее в бассейнах города существовали различные правила дресс-кода для женщин и мужчин, и некоторые правозащитники сочли такой порядок дискриминационным.

Позже феминистка Ольга Липовская оценила перспективы появления женщин топлес в российских бассейнах.



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