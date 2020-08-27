 

Мишустин анонсировал программу развития Дальнего Востока до 2035 года

27.08.2020, 5:08, Новости дня

Правительство подготовило национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«По вашему поручению мы подготовили национальную программу развития этого региона до 2024 года, с перспективой развития до 2035 года», – обратился к президенту премьер, передает ТАСС.

«Крайне низок уровень газификации субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО), поэтому правительство проработает вопрос о финансировании региональных программ газификации, возможность направлять на них средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов», – подчеркнул Мишустин.

Премьер пояснил, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить поручение Путина о газоснабжении Камчатки.

Также Мишустин доложил главе государства об итогах своего визита в регионы ДФО. Премьер сообщил, что увидел проблемы, характерные для конкретных субъектов и для всего региона.

«Дальнему Востоку необходимы современные больницы, поликлиники, обновление существующих. Например, Чукотской окружной больнице требуется новое оборудование, крайне важно закончить строительство Камчатской краевой больницы», – указал он.

Глава правительства уточнил, что были даны соответствующие поручения, а также определены источники финансирования.

Также Мишустин упомянул необходимость энергообеспечения региона. Премьер пообещал поддерживать стоимость электричества на приемлемом для жителей уровне.

Ранее в августе Мишустин проводил встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Они обсуждали вопросы бюджетной обеспеченности региона, выравнивания тарифов и соцзащиты населения.



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