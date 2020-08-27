Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России

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27.08.2020, 3:48, Новости дня

Красногорский завод имени Зверева (входит в «Швабе» Ростеха) создал прибор «Детектор-БИО» для определения в воздухе вирусов, сообщил гендиректор предприятия Александр Новиков.

Завод имени Зверева представил на форуме «Армия-2020» «абсолютно новый продукт», который «определяет в помещении бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19», передает РИА «Новости».

«Детектор-БИО» разработан совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи. С помощью «такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов», сообщил Новиков.

Государственные испытания завершены, готовятся сертификационные документы. 

«При необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику», – сказал Новиков, добавив, что «прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности».

В «Швабе» отметили, что «Детектор-БИО» не имеет аналогов в России. 

Прибор предназначен для выявления одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов в окружающей воздушной среде в полностью автоматическом режиме.

Анализ производится двумя независимыми методами – полимеразной цепной реакцией в режиме реального времени и методом иммунофлуоресценции. 

Прибор создан для работы на местах массового скопления людей, при проведении массовых мероприятий, объектов инфраструктуры, метро, аэропортах, ж/д вокзалах и транспортно-пересадочных узлах.



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